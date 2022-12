Spaccio di eroina e cocaina, 56enne denunciato a Guspini

Ieri a Guspini, nel corso di un mirato servizio antidroga, i carabinieri in borghese dell’aliquota operativa della compagnia di Villacidro hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 56enne del luogo, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo risulta anche essere percettore del reddito di cittadinanza ed in relazione alla commissione del reato verrà proposta all’ufficio INPS competente la revoca del beneficio. A seguito di perquisizione personale d’iniziativa, l’uomo, fermato per strada, è stato trovato in possesso di undici involucri di plastica contenenti quasi 2 grammi di eroina e tre involucri di plastica contenenti 0,66 grammi di cocaina. Il tutto era occultato nel giubbotto. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà inviato presso i laboratori della RIS di Cagliari per le necessarie verifiche di laboratorio. Nell’abitazione dell’uomo, successivamente perquisita, non è stato invece trovato nulla.