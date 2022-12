Cagliari, traffico nel caos e bus in ritardo: “Colpa dei lavori per la metropolitana”

A Cagliari è grande caos per quanto riguarda il traffico. Due incidenti sull’Asse Mediano hanno portato a lunghe code, ma i grossi disagi sono in pieno centro, dalla.rotonda di piazza Costituzione sino a via Dante. Decine le linee dei bus in forte ritardo, una disgrazia con la d maiuscola per le migliaia di studenti e lavoratori pendolari: “Ritardi sulle linee transitanti in piazza Deffenu e piazza Amendola a Cagliari: 1, M, 5, 6, 29, 30, QEX, PF e PQ a causa dei cantieri Metrocagliari”, avvisa il Ctm. Insomma, le strade paralizzate per il tracciato da piazza Matteotti a piazza Repubblica sono poche ma molto utilizzate.

“I ritardi si verificheranno durante le ore di punta fino al 23 dicembre”, poi gli operai si fermeranno per le feste natalizie, prima di tornare in azione a gennaio.