Acquista un carrello per il trasporto natanti, ma l’oggetto non arriva: pescatore truffato a Teulada.

Nel corso della mattinata di ieri, a Teulada, i carabinieri della Stazione locale hanno denunciato per truffa aggravata un trentaquattrenne nato e residente a Prato, disoccupato e con precedenti. Questi aveva pubblicato sul noto sito internet “subito.it” un’inserzione per la vendita di un carrello per trasporto natanti. L’acquirente navigando sul web aveva individuato l’occasione che a lui era apparsa molto favorevole e si era pertanto determinato a inviare tramite bonifico la somma di 850 euro al truffatore. La parte lesa è un 52enne di Teulada pescatore, incensurato. Inutile dire che l’oggetto della contrattazione non è mai giunto in Sardegna. I Carabinieri sono giunti all’individuazione dell’autore della truffa tramite verifiche compiute con la collaborazione delle società bancarie, che hanno permesso di individuare chi avesse materialmente percepito il denaro. Sono stati compiuti anche accertamenti sulle utenze telefoniche utilizzate dall’autore del raggiro.