Radio Zampetta Sarda presenta la “Banda dei preti”: 10 micetti in cerca di adozione

RADIO ZAMPETTA SARDA, PRESENTA LA BANDA DEI PRETI, IN CERCA DI UNA DOLCE CASA.

Iniziamo col presentarvi uno dei 10 micini della Piazza Della Medaglia Miracolosa di Cagliari, in cerca di adozione.

Questi gattini fortemente rifiutati dai preti sono stati presi in stallo da Elena Pisu dei I BAU MICI, grazie alla collaborazione con Caterina Murino e all’ Associazione Effetto Palla.

Hanno circa 4 mesi, alcuni sono dolcissimi altri necessitano di un pochino di pazienza, per far capire loro che non sono in pericolo.

Vi chiediamo di darci una mano con le condivisioni per trovare delle vere adozioni del cuore.

Il micino che vi proponiamo è dolcissimo oltre a essere estremamente bello.

Purtroppo vive in gabbia degenza, quindi è di fondamentalmente importanza riuscire a regalargli la libertà che merita con una famiglia amorevole.

Tutte le info al

+39 328 366 1490

