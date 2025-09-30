Ormai non è più un punto di vista o un episodio sporadico, è la regola: a Cagliari muoversi in auto è un incubo. Il traffico horror, causato da cantieri seriali e da una viabilità senza senza senso, travolge le vite e gli appuntamenti di chi al mattino esce per cominciare la giornata. Nel video postato dall’ex parlamentare Piergiorgio Massidda sui social si vede chiaramente quello che succede nell’imbuto di viale Merello. Fine infinite, attese snervanti, tempo perso del tutto inutilmente.

E nei commenti emerge tutta l’esasperazione dei cagliaritani che da anni sono costretti a convivere con questa situazione assurda. Sotto accusa finisce il sistema dei trasporti pubblici, ritenuto del tutto inadeguato, c’è chi propone la rotonda in piazza d’Armi per scongiurare le file create dai semafori, c’è chi mette in discussione sia Truzzu che Zedda per la gestione inadeguata di un problema serissimo per Cagliari, per esempio non aver realizzato il tunnel di via Roma che avrebbe consentito uno scorrimento più rapido e fluido delle auto o quello di Tuvixeddu. Su tutto, un pensiero condiviso da tutti: girare in auto a Cagliari è diventato impossibile.