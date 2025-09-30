Ancora un intervento dei Carabinieri della Stazione di Domus De Maria e della Stazione di Pula in località Chia, a seguito della segnalazione di uno sbarco di migranti. Con l’ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, i militari hanno rintracciato 25 uomini, privi di documenti, che si sono dichiarati di nazionalità iraniana. Tutti erano appena approdati sulla spiaggia di Cala Cipolla a bordo di un natante non rinvenuto.

Durante i controlli sanitari, uno dei migranti è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove è stato ricoverato in pericolo di vita. Altri tre hanno riportato lievi contusioni e sono stati trasferiti presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari dal personale del 118. I restanti saranno accompagnati da una ditta convenzionata presso il centro di accoglienza di Monastir.

Parallelamente, ulteriori attività di ricerca in mare e lungo la fascia costiera saranno condotte dai al fine di escludere la presenza di altri naufraghi dispersi e completare il quadro dell’evento.