Non c’è pace per chi deve fare i conti con deviazioni, strade interrotte, cantieri infiniti che causano ingorghi a tal punto da far esasperare gli automobilisti: l’ultima segnalazione giunge dai residenti di Su Spantu, Torre degli Ulivi e San Girolamo che per andare a Cagliari devono affrontare numerose peripezie.
La Ss 195 è ancora una strada a metà, per immettersi nelle uscite dal paese è pressoché un incubo: c’è chi sceglie anche di percorrere chilometri in più pur di non dover affrontare i punti nevralgici che, spesso, si trasformano in vere e proprie carambole per le auto in corsa. E ora, a rafforzare la situazione già pesante, anche le restrizioni sul ponte della Scaffa per stabilire le eventuali criticità sulle quali intervenire.