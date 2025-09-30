Non c’è pace per chi deve fare i conti con deviazioni, strade interrotte, cantieri infiniti che causano ingorghi a tal punto da far esasperare gli automobilisti: l’ultima segnalazione giunge dai residenti di Su Spantu, Torre degli Ulivi e San Girolamo che per andare a Cagliari devono affrontare numerose peripezie.

La Ss 195 è ancora una strada a metà, per immettersi nelle uscite dal paese è pressoché un incubo: c’è chi sceglie anche di percorrere chilometri in più pur di non dover affrontare i punti nevralgici che, spesso, si trasformano in vere e proprie carambole per le auto in corsa. E ora, a rafforzare la situazione già pesante, anche le restrizioni sul ponte della Scaffa per stabilire le eventuali criticità sulle quali intervenire.

Viaggi che si trasformano in un’odissea, insomma, anche per la chiusura della strada delle saline: “È una bretella importante per poter bypassare i punti critici che si formano sulla Ss195 e invece, proprio adesso, decidono di fare tutto insieme. Tra l’altro questi lavori hanno un inizio ma non si sa quando finiscono” spiega un cittadino.