Cagliari, tra sporcizia e rifiuti nelle strade regna il degrado: “Ma è normale vivere così?”. Odore nauseabondo, ratti e gabbiani che rovistano tra l’immondizia e, nonostante appelli e bonifiche, gli incivili continuano ad agire, indisturbati, e a deturpare la bella città del sole. Le segnalazioni da parte di avvenetori e residenti sono infinite, si moltiplicano giorno dopo giorno ed è impossibile riportarle tutte. Non vi è una zona prediletta dove agire da chi non conosce il rispetto verso il bene comune, dal centro alla periferia, senza risparmiare parchi e spiagge, cartacce, bottiglie e sacchi abbondano un pò ovunque. E anche i contenitori che servirebbero per la raccolta degli indumenti usati diventano punti di discariche abusive dove posizionare ciò che non serve più. Il risultato? Le immagini parlano da sole. E intanto la città risplende sempre di meno e lascia l’amaro in bocca a chi la ama e cerca di tutelarla, regalando una immagine di degrado difficile da accettare, tollerare ulteriormente come se fosse la normalità.