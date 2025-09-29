La riparazione della condotta di Is Pontis Paris è già programmata per i prossimi giorni. I tecnici di Abbanoa, come richiesto anche dall’amministrazione comunale di Selargius, avevano immediatamente effettuato le verifiche non appena era stata riscontrata la perdita.

L’intervento è particolarmente complesso e non si tratta di una normale riparazione: la condotta interessata alimenta i serbatoi di San Michele a Cagliari dal potabilizzatore di Simbirizzi in territorio di Settimo San Pietro. I lavori comportano la sostituzione di pezzi speciali in acciaio che sono già stati ordinati e saranno consegnati nei prossimi giorni. Entro questa settimana o al massimo all’inizio della prossima, appena arrivati, l’impresa delle manutenzioni di Abbanoa potrà eseguire l’intervento di riparazione.

I tecnici del Gestore stanno studiando tutti gli accorgimenti necessari per evitare o comunque limitare eventuali interruzioni dell’erogazione idrica che potrebbero riguardare la città di Cagliari, considerata la primaria importanza della condotta nel garantire l’approvvigionamento idrico del capoluogo. Le operazioni allo studio devono tenere conto che in contemporanea un’altra condotta primaria di Cagliari, quella che collega i serbatoi di San Michele ai serbatoi di Monte Urpinu, è attualmente interessata da un grosso cantiere di efficientamento ed è quindi in stand-by.