Drammatico incidente questa mattina sulla A1, all’altezza di Reggio Emilia. Un furgone ha tamponato un pullman di turisti: alla guida c’era un 40enne di Bazzano, vicino Bologna. Purtroppo nonostante i tempestivi soccorsi per il conducente del furgone era troppo tardi.

Ricoverati al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia invece due turisti francesi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Da chiarire al momento la dinamica dell’incidente. Sul tratto interessato si zono registrate code lunghe fino a 10 chilometri in direzione Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona liberato la carreggiata.

Foto del nostro partner QN/Il Resto del Carlino