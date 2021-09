Cagliari, torna la “giornata del naso rosso”, a Terramaini va in scena la clownterapia

L’Associazione di Volontariato V.I.P Viviamo in Positivo Sardegna OdV nasce nel 2004 ad opera di 8 soci, due dei quali, sono ancora oggi in attività, seguendo le orme della Federazione V.I.P Viviamo in Positivo Italia OdV e si occupa di clown terapia. Il Clown è un missionario della gioia, ossia colui che si è preso l’impegno, il compito di vita di far rinascere la voglia di vivere, la speranza a chi l’ha persa usando strumenti quali la gioia, il sorriso, il gioco, l’amicizia, la danza, il mimo, la magia, il canto, la musica. Dal 2004 portiamo avanti la nostra missione di gioia cercando di alleviare la sofferenza negli ospedali, case di riposo, orfanotrofi, case famiglia e comunità per disabili ed ovunque ci sia bisogno di gioco ed allegria. Come impegno strutturato, abbiamo la convenzione e prestiamo il nostro servizio di volontariato nel reparto di pediatria dell’Ospedale “Brotzu” di Cagliari e, saltuariamente al Microcitemico ed in alcune R.S.A. dell’area della Città Metropolitana. Purtroppo, a causa della pandemia, la nostra attività di volontariato ha subito uno stop e, dal mese di marzo 2020, non abbiamo la possibilità di portare la nostra gioia ed allegria nelle strutture dove ce n’è più bisogno. I Clown di V.I.P Sardegna OdV, ogni anno organizzano la Giornata del Naso Rosso (GNR). Gli obiettivi principali della giornata sono quelli di: promuovere il Vivere in Positivo e il volontariato Clown in strutture pubbliche e private laddove siano presenti situazione di disagio fisico, psichico o sociale, non solo in Italia, ma anche negli Stati esteri dove promuoviamo progetti e missioni; fornire e garantire una formazione costante avanzata e specialistica, agli oltre 4700 volontari clown che prestano regolarmente servizio nelle oltre 200 strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia; raccogliere fondi destinati ai progetti di Vip Italia e sensibilizzare l’opinione pubblica al volontariato clown, diffondendo il pensiero positivo, che è la nostra filosofia ed il nostro modus vivendi, e che cerchiamo, ogni volta che facciamo servizio, di trasmettere a tutti, piccoli pazienti, parenti dei pazienti, medici ed infermieri. La scelta di svolgere la manifestazione in uno dei maggiori parchi cittadini vuole essere un messaggio della presenza capillare nel territorio nazionale al fine di dare visibilità ed ampia divulgazione al messaggio del Viviamo in Positivo (VIP) e ai risultati ottenuti in questi anni grazie all’impegno di tutti i Volontari Clown VIP. Questa giornata, rappresenta pertanto un momento importante per la vita associativa e per dar un segnale importante alla Città di Cagliari.

“I clown di V.I.P Sardegna OdV ci sono, al momento sono solamente in pausa. Pausa determinata dalla situazione pandemica ma prontissimi a riprendere il loro sevizio negli ospedali e nelle R.S.A. cittadine, quando il momento e le condizioni sanitarie lo consentiranno. Per garantire sia ai volontari sia ai pazienti di beneficiare della spensierata allegria di cui siamo portatori, nel rispetto delle regole della salute di tutti. Nelle passate edizioni la manifestazione ha avuto un grande successo di presenze, non solo dei cittadini cagliaritani, ma anche di persone accorse dalle zone limitrofe per partecipare a questa giornata di festa e di colore. Tantissimi i bambini che ogni anno sono coinvolti insieme alle famiglie e partecipano, con i clown ed insieme ai clown ai giochi, assistono agli spettacoli teatrali, rimangono sbalorditi di fronte alle bolle gigante e si scatenano, a ritmo di musica, con i nostri bans coinvolgenti. Numerose e originali sono le attività che prendono vita presso gli stand dei clown Vip, che colorano la nostra città e illuminano i volti di grandi e piccini, con la complicità del naso rosso. La più piccola maschera del mondo, in grado di regalare sorrisi ed emozioni. I volontari Clown di VIP Sardegna, come quelli di tutte le 70 associazioni locali sparse per lo stivale, da nord a sud, isole comprese, sono riconoscibili dal loro camice con colletto rosso, maniche a strisce bianco/verdi e bianco/gialle, scritta “ViviamoInPositivo” sulla schiena e sul taschino anteriore e muniti di tesserino associativo) sono autorizzati a raccogliere fondi in piazza a favore di VIP Italia. Questa giornata è servita e servirà, per far conoscere la nostra Associazione e il nostro operato portando lustro all’immagine della Città di Cagliari, che dimostra anche in tale circostanza una spiccata sensibilità verso il sociale. Anche quest’anno, infatti, il Comune di Cagliari, da sempre sensibile e presente a queste iniziative di carattere sociale e benefico ha concesso il patrocinio ed ha messo a disposizione di Vip Sardegna OdV, l’anfiteatro del Parco di Terramaini e della zona verde antistante per lo svolgimento della XVII Giornata del Naso Rosso. Spazio che ormai da qualche anno ci ospita e rappresenta il “nostro teatro all’aperto”. Un ringraziamento anche a Sardegna Solidale Odv per averci consesso il parternariato. La manifestazione verrà svolta nella piena osservanza delle disposizioni normative vigenti previste per la situazione emergenziale”.