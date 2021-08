Cagliari, tentano il furto in un negozio in via Garibaldi: denunciati due giovani tunisini

Ieri sera a Cagliari, al termine di un tempestivo intervento, i carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno denunciato per furto aggravato in concorso due 18enni tunisini. Il primo, domiciliato a Iglesias presso una comunità è incensurato ed è stato denunciato anche per il reato di danneggiamento. Il secondo è residente ad Assemini e ha già una denuncia a carico. Quest’ultimo è stato denunciato anche per il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di debito. I due giovani attorno alle 18:30 in via Garibaldi, introdottisi in un negozio di abbigliamento, sono stati notati mentre prelevavano alcuni capi. Successivamente il secondo dei due, avvicinatosi alla cassa, ha tentato il pagamento con una carta Postepay, ma la transazione ha dato esito negativo per inserimento di un PIN errato. Contestualmente il primo è uscito dal negozio indossando una felpa che aveva poco prima provato senza pagarla, seguito a vista da un cliente presente nell’esercizio commerciale. Datosi alla fuga, lo straniero ha raggiunto la via Alghero e durante la propria corsa è anche saltato su un’auto. È stato infine bloccato dai carabinieri della Stazione di Stampace, lì presenti per un’esigenza di ordine pubblico. L’altro ragazzo è stato invece fatto attendere nel negozio dal titolare in attesa dell’arrivo di personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Le due carte di debito rinvenute, compresa quella utilizzata per il tentativo di pagamento, sono state sequestrate in attesa di accertamenti su chi ne sia titolare.