Sanluri, auto si ribalta e finisce in un campo: feriti una donna e 3 bambini

Ieri a Sanluri i carabinieri della locale Stazione coadiuvati da quelli di Samassi sono intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta all’utenza 112, sulla SP 58 all’altezza del km 3, per un sinistro stradale autonomo con feriti. Il sinistro ha coinvolto una Citroen C3 intestata e condotta da una 28enne di Serramanna, assistente sociale, che ha riportato traumi lievi e che è stata medicata presso l’ospedale civile di San Gavino Monreale e dimessa con 15 giorni di prognosi. A bordo del veicolo vi erano 3 bambini, rispettivamente di anni 3, 9 e 11 (affidati alla donna per uno spostamento), che hanno riportato lievi traumi e sono stati medicati presso l’ospedale “Brotzu” e trattenuti in osservazione nel reparto ortopedia a scopo precauzionale. Riguardo alla dinamica, dai primi accertamenti è verosimile ritenere che la donna, distratta dai minori a bordo, abbia perso il controllo dell’auto finendo fuoristrada, ribaltandosi in un campo agricolo adiacente. Viabilità ridotta per circa un’ora, ripristinata dopo la rimozione del mezzo a cura di Soccorso Stradale autorizzato. I documenti di guida e circolazione sono risultati essere regolari.