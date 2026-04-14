Una linea di taxi dedicata tra l’aeroporto di Cagliari-Elmas e il centro città, attiva lungo tutto l’arco della giornata in coincidenza con arrivi e partenze: è questa la proposta al centro della mozione presentata dal consigliere comunale Alessio Mereu di Fratelli d’Italia, che accende i riflettori sulle criticità del sistema di trasporto urbano, soprattutto in vista della stagione turistica. Il servizio taxi, sottolinea Mereu, “rappresenta un supporto essenziale nella sfida della mobilità sostenibile e una risorsa strategica non solo per i residenti, ma soprattutto per i turisti che ogni anno scelgono Cagliari”. Un flusso in costante crescita, certificato anche dai dati dell’autorità portuale, che negli ultimi anni ha registrato un incremento significativo delle presenze. Una domanda sempre più alta che, però, si scontra con un’offerta spesso insufficiente, in particolare nelle ore serali e notturne.

Nel mirino della mozione anche il ritardo nell’attuazione delle misure previste a livello nazionale. Il decreto-legge 104 del 2023, convertito nella legge 136/2023, consente infatti ai comuni capoluogo sede di aeroporti internazionali di aumentare il numero delle licenze taxi fino al 20%, proprio per rispondere alla carenza del servizio. “La passata giunta aveva dato seguito alla normativa nazionale approvando le linee guida per un concorso straordinario destinato al rilascio di 18 nuove licenze, di cui cinque per veicoli attrezzati al trasporto di persone con ridotte capacità motorie”, ricorda Mereu. “Nello stesso provvedimento erano state previste anche 10 licenze temporanee, legate a grandi eventi e ai picchi di presenze turistiche”.

Misure che, tuttavia, non sono ancora entrate a regime, mentre la città si prepara a un nuovo aumento dei flussi tra primavera ed estate. “Ci troviamo di fronte a migliaia di richieste di trasporto da parte di cittadini e visitatori, senza che il sistema sia stato adeguatamente potenziato”, osserva il consigliere.

Da qui la proposta: aprire un tavolo di concertazione con l’assessorato regionale ai Trasporti e con il CTM, l’azienda del trasporto pubblico locale, per istituire una linea dedicata da e per l’aeroporto di Elmas. “È necessario garantire un collegamento efficiente e continuo tra lo scalo e il centro città, con frequenze adeguate per tutta la durata degli arrivi e delle partenze”, conclude Mereu. “Una soluzione concreta per migliorare l’accessibilità e rispondere alle esigenze di una città sempre più turistica”.