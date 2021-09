Cagliari, tamponamento a catena tra 3 auto: traffico in tilt sull’Asse Mediano

Incidente a catena, 3 auto coinvolte e l’Asse Mediano di Cagliari finisce in tilt. non si registrano fortunatamente feriti, ma tanta rabbia: centinaia gli automobilisti tutti incolonnati sin dal Cep, una distesa di lamiere tutte ferme fino allo svincolo che porta in via Mercalli e nella zona dello stagno di Molentargius. Tante le segnalazioni ricevute dalla nostra redazione, alle quali si aggiunge il video pubblicato su Facebook dall’ex assessore comunale al Traffico Ettore Businco. Un filmato che vale più di mille parole.

In un’ampia panoramica è infatti possibile notare il traffico completamente bloccato, in un giovedì sera di metà settembre che è diventato da incubo per centinaia di persone di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro.