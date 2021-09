Maxitruffa del bancomat, sgominata la banda: 5 indagati di tutt’Italia a Nuoro

Truffa del bancomat, 5 persone fra i 32 e i 42 anni sono state denunciate in tutt’Italia grazie alle indagini della Polpost di Nuoro, partite dalla denuncia di una donna di 51 anni che, rimasta vittima di un raggiro, aveva versato 2.400 euro ai malviventi attraverso diverse ricariche. Tutto è iniziato con la pubblicazione di un annuncio per una casa vacanze a San Teodoro, nel nord della Sardegna, nota località della movida estiva isolana. Nel giro di qualche ora era stata contattata da una persona, attraverso un numero di telefono cellulare, che le aveva chiesto di bloccare immediatamente la casa, convincendola a restare al telefono mentre lui avrebbe effettuato un vaglia per pagare l’anticipo. La donna, credendo in buona fede alle istruzioni che le venivano date, ha effettuato tutte le operazioni richieste attraverso il suo bancomat, ripetendole più volte perché i truffatori le dicevano che non riuscivano a effettuare il pagamento. In realtà attraverso quei codici, il conto della vittima è stato svuotato. Grazie alla collaborazione con le banche coinvolte, gli agenti della polizia postale sono riusciti a risalire ai responsabili che sono ora indagati dalla magistratura nuorese.