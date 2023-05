Cagliari: svolta tecnologica per gli asili asilo: arriva la video guida per le iscrizioni

Svolta tecnologica per le iscrizioni all’asilo, arriva la video guida per le iscrizioni. Una procedura più rapida per iscrivere i bambini negli asili nido in città. Arriva un nuovo software integrato con la piattaforma già esistente che gestisce le mense scolastiche.

A Cagliari ci sono iscritti 677 bambini in 31 asili comunali: 26 convenzionati e 5 esternalizzati. “Con questo software avremmo la possibilità di offrire 2 servizi”, dichiara marina Adamo, assessore alla Pubblica Istruzione, “uno a disposizione delle famiglie e un altro innovativo per l’atto amministrativo che servirà anche per l’elaborazione graduatorie. Segue la Logica dell’ammodernamento del servizio asili nido previsto da una delibera che ha approvato modifiche al regolamento per migliorare una gestione degli asili già eccellente”