Cagliari, svolta sport a Monte Mixi: nuova piazza e skatepark entro un anno

Era un parcheggio disordinato e confuso. Ora l’ultimo tratto di via dello Sport è diventato uno spazio polivalente, frequentato (già da qualche giorno) da cittadini e atleti per l’attività sportiva e il tempo libero. Solo un tassello di un progetto più ampio il “Villaggio sportivo di Monte Mixi” che comprenderà entro un anno (inaugurazione prevista entro l’estate prossima) anche lo skatepark che nascerà nel vecchio campo sportivo di via Pessagno.

L’area è quella compresa tra via Rockefeller, via Pessagno, viale Diaz e Fiera dove insistono, il palazzetto dello Sport, il pattinodromo, l’impianto sportivo di atletica leggera Riccardo Santoru, le palestre a e B, il palaboxe e lo skatepark. “La nascita del grande villaggio sportivo, in un quartiere caro ai cagliaritani per le gesta sportive del passato ha importanti ricadute sociali”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, “lanciamo un messaggio alle associazioni, alle famiglie e al movimento dello sport di base, confermando l’attività fisica come uno dei pilastri su cui si fonda la buona qualità della vita a Cagliari”.

In via degli Sport. L’intervento si sviluppa in 4 lotti. Il primo prevede una grande piazza sportiva in via dello Sport (nell’ultimo tratto che arriva in via Pessagno), con spazi verdi, arredi, fontanelle, percorsi pedonali e ciclabili, il secondo un novo skatepark nel vecchio campo di calcio di via Pessagno, il terzo l’adeguamento funzionale delle palestre A (calcetto) e B, (pallavolo e ginnastica artistica) e palazzetto dello Sport. Infine il rifacimento funzionale dell’impianto di illuminazione del campo di atletica “Riccardo Santoru”.