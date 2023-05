Ficus crollato a Cagliari, Truzzu: “Era un albero vecchio, il cantiere di via Roma è distante e non c’entra”

“Era un albero vecchio e piantato in un luogo angusto. Il cantiere di via Roma non c’entra nulla”. Così il primo cittadino Paolo Truzzu risponde alle polemiche sollevate sui social circa una relazione tra il crollo di stamattina del ficus secolare in piazza Ingrao e i lavori in corso per la riqualificazione di via Roma. Il primo cittadino che ah effettuato un sopralluogo nella mattinata di oggi, ha sottolineato come, anche recentemente, ben prima dell’inizio dei lavori, casi analoghi si erano verificati negli alberi della stessa piazza.

“Episodi come quello di oggi, si verificano spesso in città perché il nostro patrimonio arboreo ha una certa età”, ha dichiarato il sindaco, “oltretutto questo non aveva grandi spazi alla base. Se si fosse trovato in un giardino sarebbe stato in condizioni migliori, ma in quel contesto il rischio c’è. Del resto anche gli altri due ficus nella stessa piazza hanno subito danni analoghi. I nostri alberi sono controllati e cerchiamo soluzioni preventive per quelli che non sono in condizioni di essere salvati. Purtroppo questo era molto grosso e analizzarlo con le procedure adottate per gli altri alberi della città è stato impossibile. Il cantiere di via Roma? Non c’entra nulla. È distante. L’albero aveva già subito le sollecitazioni dei bus per anni”.