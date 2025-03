Cagliari, svolta all’orizzonte per il gassificatore: via da Giorgino, il nuovo piano è realizzarlo a Macchiareddu nell’area dell’ex Rumianca. Ricordate i vecchi pontili che per centinaia di metri attraversano il golfo dopo la spiaggia? Se ne parla moltissimo in questi giorni anche tra i sindacati: dopo il no del Comune (e quello certo della Regione) all’impatto del gassificatore a 150 metri dal villaggio dei pescatori, potrebbe nascere lì, a Macchiareddu, la nuova struttura che darebbe anche il gas a tutte le industrie della zona. Per ora è una ipotesi, ma la discussione sta avanzando.

Una soluzione possibile, che è al vaglio delle parti, dopo che si è preso atto che grazie anche alla battaglia dei residenti sarà molto difficile fare passare il mega gassificatore che era previsto inizialmente a Giorgino. Allo studio c’è un sistema di tubazioni per fare circolare al meglio il gas, in un punto dove non c’è il passaggio di navi e che è più lontano del portocanale che sarebbe stato penalizzato dal progetto iniziale. Per salvare l’impianto, se son rose fioriranno.