Cagliari, l’ultima idea per il Palazzo Sorcesco rimesso a nuovo: “Ospitiamo il nuovo museo di Gigi Riva e altre sale dedicate”. C’era una volta nel Corso quel palazzo strapieno di topi, dopo molti anni di lavori ora è una struttura gioiello. In Commissione Cultura si va verso la decisione: “Il Palazzo Sorcesco potrebbe ospitare il museo di Gigi Riva, il museo dello sport sardo e quello dei giocattoli”, spiega il consigliere Marcello Corrias. In Comune se ne discute in questi giorni e si è preso atto che si tratta di una struttura con sale molto belle e molto ampie, un risultato perfettamente riuscito di restaurazione di un rudere. Non è un mistero che Nicola Riva, il figlio del bomber, abbia espresso il desiderio che in futuro possa nascere proprio un museo con tutte le maglie le coppe e le prodezze raccontate del compianto Rombo di Tuono. E quale posizione sarebbe migliore di un Palazzo proprio nel cuore del centro storico cagliaritano? “Insieme al museo di Riva si potrebbe abbinare quello di utto lo sport sardo e ogni sala avrà un nome, sarà dedicata. C’è lo spazio anche per un museo dei giocattoli e altre idee molto interessanti che faranno rivivere ai massimi livelli il Palazzo Sorcesco reagalando alla città un nuovo importante spazio culturale”.