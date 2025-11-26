Classi al freddo alla Scuola Media Leopardi di Pirri – Is Bingias, i genitori protestano ma arrivano buone notizie dalla Municipalità: “Stanno intervenendo per risolvere il problema”.

Alla Scuola Media “Giacomo Leopardi” di Pirri – Is Bingias i termosifoni hanno smesso di funzionare: per diversi giorni gli alunni sono rimasti al freddo, “le aule presentano temperature notevolmente inferiori ai 18°C, valore minimo previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 – DPR 412/1993).

“Con le temperature esterne attorno agli 8–9°C, gli studenti stanno seguendo le lezioni in condizioni non idonee, con evidente disagio e rischi per il benessere”, spiegano i genitori che lanciano un appello attraverso Casteddu online.

Proprio questa mattina sono in corso le operazioni dei tecnici per riparare il sistema di riscaldamento, in modo tale da appianare i disagi patiti dagli studenti.