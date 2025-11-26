Settimo San Pietro, addio a un’altra giovane donna volata via troppo presto. Si è spenta Paola Besalduch, 48 anni, un grave male l’ha portata via alla sua famiglia.

Un’altra giovane vita strappata alla vita per colpa del male incurabile, quello con cui ogni giorno devono combattere migliaia di persone anche in Sardegna.

Da tempo era malata di tumore, purtroppo la malattia ha preso il sopravvento. Dolore in paese per questa triste perdita, “ciao Paola” è l’ultimo saluto rivolto alla giovane donna.