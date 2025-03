Nuovi disagi per pedoni, automobilisti e commercianti nel cuore di Cagliari. Con l’avanzare dei lavori sul secondo tratto di via Roma, le strisce pedonali che collegavano il lungomare alla strada principale sono state eliminate, complicando gli spostamenti. Anche la fermata del bus ha subito una variazione ed è stata spostata, costringendo i viaggiatori a rivedere i propri percorsi abituali. La situazione sta creando non pochi problemi: i pedoni, trovandosi senza attraversamenti sicuri, sono costretti a percorrere lunghi giri o, peggio, a camminare pericolosamente vicino alle auto e alle reti di protezione del cantiere. Il traffico risulta alterato e la viabilità è diventata più complessa, con automobilisti e passanti costretti a gestire una nuova configurazione stradale ben lontana dalle consuetudini. Ma i problemi non riguardano solo la mobilità. I commercianti della zona, già provati da due anni di cantieri che hanno inciso pesantemente sui loro affari, ora si trovano ad affrontare un ulteriore ostacolo. Nonostante la recente riapertura del primo tratto di via Roma, la nuova organizzazione della strada ha allontanato turisti e residenti, lasciando i portici quasi deserti, soprattutto per chi sta al centro. L’arteria principale della città appare paralizzata, e l’accesso alle attività commerciali è diventato complicato. Il rischio, se la situazione non dovesse migliorare, è che il tessuto economico locale subisca un colpo durissimo, mettendo in crisi numerose attività e compromettendo l’attrattività della zona. È così che Cagliari, in questo scenario, si trova a dover fare i conti con la possibilità di un commercio locale sempre più in difficoltà.