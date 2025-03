La strada verso il percorso per far diventare Capoterra sempre più meta turistica e non di passaggio prosegue: un iter avviato sin dall’inizio del mandato della giunta guidata da Beniamino Garau che aveva sottolineato l’importanza di rendere attrattiva la cittadina al fine di invogliare turisti e cittadini a scegliere il territorio come punto di ritrovo, da vivere a 360°. La natura offre il suo e il Comune rende attrattive spiagge e montagne offrendo servizi ed eventi ogni stagione dell’anno. E il chiosco, il primo inaugurato ieri, rientra nel piano della promozione del territorio. Realizzato grazie al Pul, è “un piano che sicuramente rilancerà il nostro litorale incentivando la nascita di nuove attività commerciali capaci di offrire servizi ai cittadini e ai turisti.

il supporto agli imprenditori non mancherà affinché possano lavorare e dare un contributo ai tanti servizi che il nostro territorio potrà offrire”.

Non solo: una boccata d’ossigeno per alimentare l’economia locale e incentivare la crescita di nuovi posti lavoro. Bagnini, banconieri, tante figure professionali insomma che potranno essere impiegate nelle attività sul lungomare.