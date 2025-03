Non ce l’ha fatta la giovanissima promessa dello sci Marco Degli Uomini, caduto ieri prima del Supergigante sul Monte Zoncolan, in Friuli. Un impatto tremendo per il 18enne, che dopo un volo di 70 metri è finito contro la rete di protezione della pista, riportando fratture multiple. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi che lo hanno portato in elisoccorso all’ospedale Santa Misericordia di Udine

“All’altezza di un salto – è la ricostruzione del Tgr Friuli Venezia Giulia – ha perso il controllo degli sci, compiendo un volo di una settantina di metri e cadendo rovinosamente sulla neve e terminando la corsa contro una rete di protezione. Per soccorrerlo è stato necessario tagliare la rete”. Membro dello sci club Monte Dauda, Marco avrebbe dovuto fare da apripista alla gara