Cagliari, street art sul Blues: il nuovo treno a batteria pasticciato dai graffittari

Non c’è pace per la flotta di Trenitalia inaugurata i primi di marzo che, dopo aver subito atti vandalici da parte di alcuni viaggiatori incivili https://www.castedduonline.it/chewing-gum-masticati-e-attaccati-alla-parete-guarnizioni-a-penzoloni-i-nuovi-treni-hitachi-blues-gia-vandalizzati/ ieri ha fatto il “debutto” il regionale 21236 partito alle ore 19,20 dal capoluogo sardo, il quale mette ben in mostra scritte illeggibili paragonabili più a dei pasticci che a delle forme di espressione dei writers. Impossibile, infatti, non notare quelle scritte colorate che stonano parecchio con i lucenti riflessi della carrozzeria e che niente hanno a che fare con il famoso treno di Noè, l’opera d’arte mobile più lunga al mondo, oltre che un ambasciatore su ruote per la conversione del 30% del trasporto merci su rotaie entro il 2030, il quale viaggia con impressi sui convogli disegni ben delineati che esprimono un concentrato d’arte e attivismo ambientale.

Mancanza di rispetto, insomma, e inciviltà verso il bene comune che ha risparmiato nemmeno l’ibrido elettrico-diesel che sfreccia sulle rotaie dell’Isola.