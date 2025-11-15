Cagliari, strade al buio e i cittadini usano la torcia del telefono per camminare: ancora segnalazioni e proteste per il blackout notturno dell’illuminazione pubblica, da una settimana lampioni spenti a Sant’Avendrace e San Michele. Cresce la paura e la percezione della sicurezza vacilla: “Questo, nonostante le numerose segnalazioni inviate dai residenti al Comune”.

Una problematica che affligge migliaia di cittadini che sono costretti a dotarsi di mezzi di fortuna per evitare di inciampare durante una passeggiata o per far rientro a casa. Il motivo? L’illuminazione pubblica è spenta e, a oggi, non si ha la data certa per la risoluzione del problema. Un appello alle istituzioni di competenza giunge dai cittadini al fine di ripristinare il servizio pubblico in maniera celere ed efficace.