Gara di solidarietà per la famiglia del carabiniere sardo Sebastiano Marrone, di soli 23 anni, tragicamente venuto a mancare durante il servizio a causa di un incidente stradale sulla SP 109: i colleghi aprono una raccolta fondi.

Era di Buddusò il giovane che è deceduto oltremare in un terribile schianto: un lutto immenso per tutti coloro che conoscevano Sebastiano e gli volevano bene. Compresi i suoi colleghi dell’arma che, tramite gofundme hanno aperto una raccolta. “Oggi ci rivolgiamo a voi per chiedere un piccolo grande gesto di solidarietà: un aiuto per sostenere la sua famiglia in questo momento di immenso dolore.

Vogliamo che questo gesto rappresenti la vicinanza, l’affetto e la riconoscenza di tutti verso Sebastiano, un ragazzo che ha servito con dedizione e che resterà per sempre nei nostri cuori come un fratello e collega” si legge.