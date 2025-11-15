Cagliari, in contromano a gran velocità in via dei Giudicati: frontale sfiorato, solo per un caso fortuito non si è verificato l’ennesimo incidente stradale.

Guida spericolata, distrazioni, velocità sostenuta: le insidie si nascondono dietro il volante e, come questa volta, non è per colpa delle strade, magari dissestate o interessate da lavori in corso, bensì dall’imprudenza di chi guida.

Questa testimonianza, condivisa pubblicamente, racconta l’ennesimo atto di inciviltà da parte di un automobilista che percorre in contro mano la via e, nonostante i richiami da parte degli altri automobilisti fermi al semaforo e da chi si stava immettendo nella corsia per svoltare a sinistra, ha proseguito la sua corsa, senza rallentare. Anzi.

Ogni giorno le strade sarde sono segnate da numerosi incidenti stradali: in città come in periferia, lungo le statali come nelle provinciali. Un bollettino di guerra che causa feriti e, spesso, morti. Eppure basterebbe, semplicemente, rispettare le norme e guidare con prudenza per evitare la maggior parte dei sinistri che si verificano.