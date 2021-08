Cagliari, spuntano i cartelli choc no vax: “Vaccinato contagioso, no al green pass”

“Vaccinato contagioso, no al green pass”. Ecco i cartelli choc piazzati in vari punti di Cagliari, da via dei Donoratico sino a viale Marconi. Un invito, condito da numeri “sparati” legati a reazioni avverse e un maxi logo, in basso a sinistra, con una siringa barrata dal segno di un divieto e firmato “Is pipius no si tocant”, tra i gruppi promotori delle ultime manifestazioni svolte in piazza Garibaldi. Sono tantissime le foto che stanno girando sui social, con a contorno commenti sdegnati. Si parla di vaccini “sperimentali”, quando invece c’è stata l’approvazione, per il Pfizer, da parte dell’Fda, ed è in arrivo anche quella per Moderna e AstraZeneca.