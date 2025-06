Una perdita d’acqua che non viene riparata da mesi, causando disagi e uno spreco inaccettabile: Abbanoa però, contattata da mesi come ci racconta chi denuncia l’assurda situazione, non interviene a riparare il guasto e non ha mai risposto alle richieste. E, per inciso, non è la prima volta che accade.

“Mi chiamo Arianna, sono un ottico, ho la mia attività in piazza Italia a Pirri e scrivo alla vostra testata nella speranza che un vostro intervento possa miracolosamente far intervenire Abbanoa per la riparazione di una perdita, posizionata tra la fine di via Risorgimento e Piazza Italia, purtroppo esattamente davanti alla mia vetrina. Oltre allo spreco d’acqua che ormai da mesi viene persa, sono praticamente schiava della vetrina poiché essendosi formata una pozza bella grande le auto continuano naturalmente ad imbrattarla, premesso che tutte le altre strade indicate dall’ azienda per attivare la riparazione sono state percorse inutilmente da mesi. Vi chiedo se fosse possibile un vostro intervento nel segnalare il fatto”.

Accogliamo l’appello di Arianna in attesa che Abbanoa si faccia viva per la riparazione.