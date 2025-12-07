Cagliari, spettatore della maratona sviene in via Roma: caos per i soccorsi, “quasi manca lo spazio”. “Riecco colpire la riduzione delle carreggiate di via Roma”, è accaduto questa mattina mentre si svolgeva la manifestazione, nella via principale della città un cittadino è stato colto da malore e le ambulanze hanno parcheggiato proprio in mezzo ai gareggianti.

“Così le ambulanze hanno dovuto farsi largo tra i corridori e poi occupare quasi interamente le due corsie dedicate alla manifestazione sportiva” si legge nel gruppo social “Cagliari tra Passato e Presente Notizie Arte e Cultura”. “Non per battere sempre sullo stesso tema, ma quando si vedono queste cose risulta assai difficile trattenersi dal non metterle all’attenzione di chi via Roma la conosce solo per farsi le passeggiate” spiega M.Savigni.