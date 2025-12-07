Violenza verbale e psicologica contro l’assessore Desirée Manca: denuncia shock comunicata attraverso i social, “c’è tanto lavoro culturale da fare”.

“Stamattina mi sono svegliata e ho letto una frase, un uomo ha scritto se avessi voglia di farmi una bella scoxxxa”: un termine forte, volgare, “che non appartiene a me”, ma doveroso da dire, da comunicare perché simbolo di una violenza messa in atto contro una donna che “sceglie di essere libera, di essere quotidianamente se stessa anche nel ruolo che ricopre”.

Manca propone i dati che mettono in evidenza come nella sua città, Sassari, la violenza sulle donne sia in crescita: “Una donna su tre chiede aiuto, c’è tanto lavoro da fare perché spesso si pensa che la violenza sia solo fisica e quella più dolorosa, e difficile anche da combattere davvero, è quella psicologica, verbale”.

Un lavoro culturale da portare avanti senza sosta, “per insegnare ai nostri figli che la diversità deve rappresentare sempre una fonte di grande richezza e che la libertà non deve mai essere messa in discussione ed è un valore che va preservato”.