L’8 dicembre diventa il giorno dell’amore collettivo. Un Natale che non si limita a brillare, ma che sceglie di fare del bene. Lunedì 8 dicembre, Quartu si prepara a vivere una delle sue giornate più intense e autentiche: un appuntamento organizzato dal Ccn La Via Del Mare che mette al centro la comunità, trasformando la convivialità in un aiuto concreto.

Un pranzo di beneficenza aperto a tutti: metà del ricavato sarà devoluto all’ASGOP – Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica, realtà che da anni sostiene i piccoli pazienti e le loro famiglie nel difficile percorso delle malattie oncoematologiche.

Le prevendite sono disponibili al link dedicato: https://officinamush.shop/products/pranzo-di-beneficenza-asgop-prevendita?_pos=1&_psq=asgop&_ss=e&_v=1.0

Ma la giornata non finisce a tavola.

A seguire, Quartu ospiterà la grande asta dal vivo, un momento attesissimo in cui verranno battute le opere realizzate dagli artisti che negli ultimi mesi hanno animato la città con eventi, performance e laboratori. Anche in questo caso, parte del ricavato sarà destinata all’ASGOP, rafforzando un filo solidale che unisce cittadini, creativi e territorio in un’unica, grande rete di sostegno.

Un vero moto collettivo di generosità che non si limita all’iniziativa dell’8 dicembre. Come ricorda Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare:

“Quest’anno abbiamo voluto che la solidarietà fosse il vero centro della festa. Il pranzo e l’asta per l’ASGOP e anche quella dedicata all’associazione Sardegna Palestina che si terrà oggi, domenica 7 dicembre, sono il segno di una città che sceglie di muoversi unita, con il cuore. Quartu dimostra quanto sia forte la sua voglia di partecipare e di aiutare, e questo è il nostro regalo più grande. La magia del Natale non è solo nelle luci, ma nei gesti che fanno bene agli altri”.

Così Quartu accende il Natale di un significato più profondo: una festa che non si limita ad adornare le strade, ma illumina la vita delle persone. Una città che sceglie di esserci, insieme, per chi ha più bisogno.