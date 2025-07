Un lutto che segna profondamente perché a perdere la vita è stata una ragazza di 24 anni, “bella, solare, amante delle tradizioni sarde”: durante le sfilate con i colori indosso dei costumi più rappresentativi, riusciva ad attirare l’attenzione di tutti. Sempre sorridente come si evince dalle numerose immagini che vengono pubblicate sui social dagli amici di Gaia.

Faceva parte del gruppo folk città di Tempio che la ricorda così:

“Gaia che ha condiviso, nel corso degli anni, tanti momenti felici con noi, purtroppo ci ha lasciati.

In questa triste circostanza ci stringiamo al dolore dei suoi cari.

Un abbraccio fin lassù, ci mancherà il tuo sorriso”. “Il tuo sguardo, il tuo sorriso e la tua dolcezza sarà sempre e ovunque con tutti noi del Gruppo Folklorico di Cagliari Quartiere Villanova.

Ci mancherai tantissimo nostra piccola Stella sa nostra sposiscedda” è il ricordo del gruppo di Villanova.

Una dinamica difficile da accettare quella che ha spezzato la vita a Gaia Costa, “nessuno può morire così” commenta un amico, “non riesco a capacitarmi di tutto ciò, di non vedere più quella bella ragazza che sfila felice con il suo prezioso costume tra i colori di Sant’Efisio e delle feste più belle, bersaglio ricorrente dei nostri obiettivi” si legge ancora. “Sicuramente, nonostante la tua giovane età, con la tua gioia, i tuoi sorrisi e la tua bellezza (in tutti i sensi) hai compiuto la missione di ogni persona di valore, hai lasciato un segno. E ora, continua a splendere. Buon viaggio Gaia”.