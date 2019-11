Cagliari, sos di Truzzu sul fondo salva casa: “Il governo intervenga o le ripercussioni sociali saranno gravi”

“Oggi, in virtù di una modifica approvata nel corso di questa legislatura, l’art. 560 c.p.c. consente al debitore e ai suoi familiari conviventi di non perdere il possesso dell’immobile fino all’emissione del decreto di trasferimento: purtroppo, però, l’applicazione della norma sta facendo registrare, ultimamente, orientamenti giurisprudenziali differenti, in ordine alla sua applicazione alle procedure esecutive già pendenti al momento della sua entrata in vigore”