Sos sulla 554 per una capretta terrorizzata sulla 554: salvata dai passanti

Sos sulla 554 per una capretta terrorizzata sulla 554: “Aiutateci a salvarla!”. La capretta si trova aggrappata un cespuglio all’incrocio di Pitz’e Serra, quasi di fronte a un deposito di auto: si è persa e i passanti chiedono aiuto. “Qualcuno intervenga per salvarla e magari riportarla al più presto dal suo proprietario”, chiede Davide Loi. Il pericolo è che possa finire in mezzo alla strada tra le auto oppure che col buio e col maltempo possa perdersi definitivamente. E in serata, grazie proprio a Davide Loi e ai suoi amici e alla mobilitazione sui social, la capretta è stata salvata ed è tornata nel suo gregge.