Allerta meteo per domenica a Cagliari: temporali di forte intensità e venti di burrasca in arrivo

Allerta Meteo Gialla dalle 8 di domenica 10 novembre a Cagliari, l’annuncio ufficiale del Comune.

Prosegue il maltempo in tutta la Sardegna, con particolare riguardo al versante centro occidentale e per questo motivo la Direzione regionale della Protezione Civile ha diramato un Bollettino di Criticità Ordinaria per rischio idrogeologico che sarà in vigore dalle 8 alle 20,59 di domani, domenica 10 novembre.

Tutta la giornata sarà caratterizzata da piogge, temporali e forte vento che, oltre all’Allerta Gialla, hanno portato la Protezione Civile a diramare anche un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse valido dalle 8 alle 20 dello stesso giorno di domenica 10 novembre.

Si prevede lo sviluppo di temporali localmente anche di forte intensità e i fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento fino a Burrasca, in prevalenza da Sud-Ovest.