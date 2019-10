Cagliari, sorpresi a spacciare cocaina in via Roma: arrestati due gambiani pregiudicati

Si sono appostati e hanno notato lo “scambio”. A quel punto sono subito intervenuti. Due arresti, gli ennesimi, in via Roma a Cagliari, per spaccio di droga: i carabinieri hanno fermato due gambiani pregiudicati di 19 e ventisette anni. I due, ieri notte, hanno venduto della cocaina a un ventunenne, che è stato segnalato alla prefettura. Per la coppia di pusher, invece, sono scattate le manette: i militari hanno recuperato tre dosi di “polvere bianca” e trenta euro in contanti. Dopo l’arresto, sono stati trattenuti in una camera di sicurezza della stazione cagliaritana di Villanova in attesa del rito direttissimo, previsto oggi.