Ladri “sfortunati” a San Sperate, rubano un trattore ma si perdono tra le campagne: arrestati

Hanno fatto molti chilometri – arrivando da Decimomannu, Elmas e Monastir – per rubare un trattore dalle campagne di San Sperate ma poi, una volta alla guida, non hanno saputo quale strada prendere, iniziando a girovagare per il paese. Quattro ladri “sfortunati”, tutti pregiudicati – due di 37 e due di 43 anni – sono stati notati da molti residenti che, non avendo mai visto i loro volti prima d’ora, hanno subito chiamato i carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia della compagna di Iglesias mentre i loro colleghi di San Sperate hanno seguito, a distanza, il trattore. I quattro hanno cercato di giustificarsi, ma si sono poi dovuti arrendere di fronte all’evidenza e sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. I militari li hanno riaccompagnati a casa, in attesa del giudizio con rito direttissimo nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari. Arresti convalidati, per tutti sono stati richiesti i termini a difesa.

Sono in corso ulteriori indagini: il sospetto è che il quartetto sia responsabile di altri furti avvenuti, nei giorni scorsi, nelle campagne sansperatine.