Nella mattinata odierna, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il prezioso supporto del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. L’attività ha condotto all’arresto di un venticinquenne e di un trentottenne, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia.

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino, quando i militari hanno dato inizio a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione utilizzata dai due sospettati. Durante le fasi di accesso all’immobile, nel tentativo di eludere il controllo, il giovane di venticinque anni avrebbe cercato di disfarsi del materiale illecito lanciando dalla finestra un involucro contenente 46 grammi di cocaina e la somma contante di 5.900 euro in banconote di vario taglio. La manovra è stata tuttavia vanificata dalla presenza dei Carabinieri disposti esternamente a cinturazione dell’edificio, i quali hanno assistito alla manovra diversiva del ragazzo e prontamente recuperato quanto gettato.

Le operazioni di ricerca, estese a tutti i locali con l’ausilio delle unità cinofile, hanno permesso di rinvenire ulteriori e significativi quantitativi di droga. Nello specifico, i militari hanno sequestrato circa 409 grammi di hashish suddivisi in più panetti, 18 grammi di marijuana in infiorescenze e vario materiale comunemente utilizzato per il peso e il confezionamento delle dosi. Tutto lo stupefacente e il denaro, ritenuto verosimile provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro in attesa delle successive analisi tecniche che verranno eseguite a cura dei nostri Carabinieri del RIS di Cagliari.

I due uomini sono stati accompagnati in caserma per la definizione delle formalità di rito, per poi essere associati presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.