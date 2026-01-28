Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha dichiarato, attraverso una nota diffusa oggi, di condividere la presentazione della richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta e vigilanza su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose e corruzione in Sardegna, presentata ieri in Consiglio regionale su iniziativa del gruppo Uniti per Todde.

Nella nota, il primo cittadino ha ricordato come il tema fosse già stato affrontato nella scorsa legislatura regionale. “Nel 2021 avevo presentato, come primo firmatario insieme ad altri consiglieri regionali, una proposta di legge per l’istituzione di una Commissione di inchiesta e vigilanza sulla trasparenza e sul contrasto al fenomeno della corruzione e delle organizzazioni criminali”, ha dichiarato Zedda. Una proposta che, ha sottolineato, non è stata portata avanti, nonostante la Sardegna sia rimasta una delle poche Regioni italiane a non essersi dotata di questo strumento e nonostante le sollecitazioni arrivate anche dal governo nazionale.

Il sindaco ha evidenziato come l’istituzione della Commissione sia risultata oggi ancora più necessaria alla luce di alcune criticità. In particolare, Zedda ha richiamato i rischi legati alla decisione del Governo nazionale di trasferire detenuti sottoposti al regime del 41-bis nelle carceri sarde, strutture che hanno già registrato problemi di sovraffollamento e di gestione.

Secondo quanto riportato nella nota, la Commissione di inchiesta e vigilanza avrebbe avuto non solo una funzione di prevenzione, ma anche un ruolo fondamentale di garanzia, controllo e verifica. L’attenzione si è concentrata in particolare sui potenziali rischi di infiltrazione criminale connessi alla gestione degli ingenti finanziamenti e investimenti pubblici destinati alla Sardegna.

Con queste dichiarazioni, il sindaco di Cagliari ha ribadito l’esigenza di rafforzare gli strumenti di trasparenza e legalità a livello regionale, affinché la Sardegna possa dotarsi di un organismo capace di monitorare e contrastare in modo strutturato i fenomeni di corruzione e criminalità organizzata.