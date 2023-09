Cagliari, siciliano pregiudicato arraffa 18 confezioni di deodorante da Maury’s: arrestato

Ha preso diciotto confezioni di deodorante, le ha infilate tutte in uno zaino e ha cercato di uscire dal punto vendita Maury’s di viale Monastir a Cagliari. Un pregiudicato siciliano cinquantenne, però, non ha fatto i conti con gli addetti alla sicurezza del negozio: subito dopo avere superato la barriera delle casse, senza pagare, è stato bloccato dai vigilantes che lo stavano già tenendo d’occhio da un po’. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pirri: tutti i deodoranti, del valore di 60 euro, sono stati restituiti ai gestori del negozio e l’omo è stato denunciato per furto aggravato. Dopo le verifiche di rito è finito ai domiciliari e molto presto sarà davanti al giudice per il rito direttissimo.