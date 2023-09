Omicidio a Fonni, autotrasportatore 49enne ucciso davanti al suo garage

Sangue a Fonni. Un uomo di 49 anni, Giovanni Mureddu, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco davanti al suo garage in via Brigata Sassari: l’agguato è avvenuto poco prima di mezzanotte. L’uomo non ha avuto scampo: Mureddu è stato raggiunto da alcuni proiettili ed è morto praticamente sul colpo. In azione le forze dell’ordine per risalire all’autore dell’omicidio: sul posto sono piombati gli uomini del commissariato di Fonni e della questura di Nuoro.