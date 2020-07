Cagliari, si scontra con una Smart e finisce sui cartelli stradali: centauro 54enne gravissimo

Un altro incidente con feriti a Cagliari, stavolta nella via Lungosaline. Un 54enne di Quartu Sant’Elena in sella a una moto ha raggiunto via Isola san Pietro. Dopo aver superato l’isola spartitraffico lo schianto con la Smart guidata da un trentottenne residente nell’hinterland, in arrivo dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato molto forte e la moto e il centauro sono finiti per terra, andando a sbattere contro un cartello stradale. È stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale di Cagliari.