Cagliari, grave ma non in pericolo di vita la 25enne rimata ferita sull’Asse Mediano

Prognosi riservata, in Rianimazione, ma non in pericolo di vita. È questo l’ultimo aggiornamento legato alle condizioni di Roberta L., la 25enne cagliaritana sbalzata fuori dall’abitacolo della Fiat 500 guidata da Andrea M, 27enne di Quartu. Sul posto, all’altezza dello svincolo tra l’Asse Mediano e via Berlino, era intervenuta la polizia Municipale e il 118.

La giovane è tenuta sotto stretto controllo dai medici del Brotzu, che devono capire l’evolversi della situazione, anche dopo la Tac effettuata. Il ragazzo, invece, ha una prognosi di trenta giorni e si trova nel reparto di Neurochirurgia.