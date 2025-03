Con un incasso di quasi 4,2 milioni di euro, Cagliari si conferma nel 2024 il comune sardo con i maggiori proventi da multe per violazioni del Codice della Strada. È quanto emerge dall’analisi di Facile.it sui dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Complessivamente, nei soli comuni capoluogo di provincia della Sardegna, le sanzioni stradali hanno generato introiti per oltre 7,3 milioni di euro, registrando un lieve aumento (+1%) rispetto al 2023.

Dietro Cagliari, Sassari si posiziona al secondo posto con 2,1 milioni di euro, seguita da Nuoro con quasi 900mila euro. Ultima nella graduatoria regionale Oristano, che ha incassato circa 115mila euro. Considerando il rapporto tra gli incassi e il numero di residenti, Cagliari risulta ancora prima con una multa pro capite di 28,3 euro. Seguono Nuoro (26,8 euro) e Sassari (17,6 euro). Oristano, con appena 3,8 euro pro capite, è il comune con l’importo medio più basso.vano invece per gli automobilisti sul fronte delle assicurazioni. A febbraio 2025, il costo medio per assicurare un’auto in Sardegna è stato di 554,14 euro, segnando una riduzione del 3,71% rispetto all’anno precedente.