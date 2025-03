Tutto pronto per la riqualificazione del quartiere di Sant’Elia. I lavori inizieranno ad aprile.

Oggi, presso il Lazzareto , si é tenuta la presentazione del progetto per la riqualificazione del quartiere di Sant’Elia. Presenti la presidente della Regione Alessandra Todde, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, il sindaco Massimo Zedda e l’assessora comunale alla Salute e benessere di cittadine e cittadini Anna Puddu.

Un investimento da ben 35 milioni di euro complessivi solo per il Palazzetto dello sport, che ha come obiettivo quello di restituire dignità ad un quartiere da troppo tempo dimenticato.

I lavori partiranno tra Aprile e Maggio per i sottoservizi e la riqualificazione del quartiere. Si proseguirà con i lavori del parco degli Anelli sino al ponte ciclopedonale. Verranno terminati i lavori sul lungomare e realizzate due spiagge. Anche il porticciolo della piccola pesca sarà oggetto di riqualificazione e verrà aggiunta anche una zona per permettere ai pescatori di lavorare il pescato.

Il nuovo Stadio e il nuovo palazzetto dello sport avranno un ruolo chiav le e si creeranno delle zone verdi che collegheranno la città al quartiere.

Tanti e artcolati Interventi che saranno portati avanti con la volontà di non snaturare i luoghi ma restituirli migliorati alla comunità.

Per concludere ecco una lista completa degli investimenti totali del progetto.

– Servizio di animazione e accompagnamento

(1 milione e 600mila)

-Rigenerazione urbana

• Riqualificazione aree esterne

• Rifacimento condotte idriche e fognarie a servizio degli edifici di quartiere

(22 milioni compresi del Fondo Opere indifferibili)

Ricucitura del lungomare della città

(Risorse: 28 milioni)

I seguenti interventi riguardano anche il quartiere di Sant’Elia, ma comprendono anche altri quartieri:

– Innovazione del Sistema Servizi Educativi di Prossimità e Inclusione sociale

(Risorse: 5.000.000)

– Innovazione del Sistema Servizi Educativi di Prossimità e Inclusione sociale per adolescenti e giovani: centri di quartiere

(1.051.428,56).

-Palazzetto dello Sport

35 milioni (+12 milioni della Regione)