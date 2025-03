Dramma in un appartamento di via Cavour, centro di Porto Torres. Un uomo di 74 anni, Enrico Porru, è stato trovato stesa vita questa mattina nella propria camera, vicino al letto. A dare l’allarme alcuni parenti dell’uomo, che non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno allertato le forze dell’ordine. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti ad entrare dal terrazzino dell’abitazione tramite una scala. Poi la triste la scoperta. Si pensa che Porru si stato colpito da un infarto.